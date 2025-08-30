Infinito Farroni: il mondiale a crono è suo

Giorgio Farroni è campione del mondo a cronometro: trionfo leggendario nelle Fiandre. Un’altra impresa da incorniciare per il veterano marchigiano del paraciclismo, che continua a scrivere pagine di storia a suon di pedale. L’atleta di Fabriano, città simbolo della carta, ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a cronometro dei Campionati mondiali di paraciclismo disputati a Ronse, nel cuore delle Fiandre belghe, dimostrando ancora una volta che l’età è solo un numero quando la determinazione è fuori dal comune.

Sulla distanza di 11,8 km, Farroni ha dato vita a una prestazione magistrale, chiudendo la gara con un tempo eccezionale e lasciandosi alle spalle un lotto agguerrito di avversari, molti dei quali più giovani di lui. Ma l’esperienza e la lucidità del campione italiano hanno fatto la differenza. Iscritto nella categoria T1, riservata agli atleti con disabilità neurologiche che gareggiano su triciclo, Giorgio ha preso subito in mano le redini della corsa: partenza forte, ritmo sostenuto e una progressione costante, che gli ha permesso, già nei primi chilometri, di staccare il coreano Park, uno dei principali favoriti della vigilia. Con il passare dei minuti, la sua pedalata è diventata sempre più potente e regolare, mentre il cronometro segnava intertempi da leader. Nessuna flessione, nessuna incertezza: solo la voglia di volare verso un nuovo traguardo, quello più ambito.

Negli ultimi metri, la fatica si è fatta sentire, ma la spinta del cuore ha prevalso su tutto. Con un ultimo colpo di reni, Farroni ha tagliato il traguardo tra gli applausi del pubblico e l’incredulità degli avversari: oro mondiale. Un risultato che premia una carriera straordinaria, fatta di sacrifici, passione e una dedizione assoluta alla disciplina. Giorgio Farroni dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per tutto il movimento del paraciclismo, italiano e internazionale.

E da Fabriano parte l’ennesimo messaggio forte e chiaro: il campione c’è, è in forma smagliante, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. "Un campione straordinario ci regala un’emozione immensa: Giorgio Farroni è campione del mondo a cronometro – commenta la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo –. Con questa vittoria meravigliosa, Giorgio conferma ancora una volta il suo valore sportivo e umano, portando il nome di Fabriano sul tetto del mondo. A lui va la nostra più sincera gratitudine e ammirazione: è un onore vederlo sul gradino più alto del podio mondiale. Congratulazioni di cuore, Giorgio – sei l’orgoglio della nostra città". Sabato si replica su strada, dove Farroni può portare a casa un altro titolo iridato nella corsa su strada.

