Influenza e Covid: alcuni farmaci introvabili

di Marina Verdenelli

L’influenza stagionale e il Covid stanno mettendo a dura prova le farmacie. Non per il personale ammalato ma per alcuni tipi di farmaci che sembrano essere diventati ormai introvabili. Vale per gli antinfiammatori, quelli che contengono ibuprofene, come il Brufen. La carenza è maggiormente sentita per gli antinfluenzali pediatrici perché trovare un farmaco sostituto è praticamente impossibile. Il Carlino ieri ha girato quattro farmacie del centro e il leitmotiv è stato sempre lo stesso: tante richieste, certi farmaci non si trovano. "Il problema c’è – ha spiegato Michela Giuliani della farmacia San Giorgio, in via Giannelli – manca il Brufen e anche molti sciroppi antibiotici per i bambini. Noi teniamo la lista sempre aggiornata e monitoriamo ogni giorno le forniture ma certi farmaci ormai sono introvabili. Una carenza che si sta accentuando dal primo di dicembre. Non osiamo pensare cosa possa succedere se si chiude con la Cina dopo l’impennata dei contagi che stanno vivendo. Da lì arriva molta produzione degli imballaggi e il problema sembra essere proprio quello. Non è la molecola che manca per fare il farmaco ma manca tutto il materiale per confezionarlo e farlo arrivare da noi". Il cliente arriva alla farmacia San Giorgio e non trova il farmaco antinfluenzale e il personale effettua una ricerca per indirizzarlo in un’altra farmacia se viene trovato chi lo ha. "Chi ha un laboratorio galenico – dice Giuliani – può riuscire a fare qualche preparato antinfiammatorio".

Conferma il problema di reperire antinfiammatori per i bambini la farmacia Adriatica di via Trento. "Arrivano con il contagocce e vanno via subito – ha osservato Claudia Gentili, farmacista – tutti vogliono il Nurofen sciroppo per bambini che è un antinfiammatorio a base di ibuprofene e non c’è un equivalente in questi casi. Il problema non è tanto nell’approvvigionamento delle aziende da cui ci riforniamo, ma sta nei materiali utilizzati per confezionarlo. Mancano alluminio, plastica per imballarli. Poi c’è un problema trasporti per aumenti di carburanti, fino a quando il camion non è tutto pieno non parte più nessuno". La farmacista invita anche a non farne un acquisto sconsiderato, solo per averlo a casa. "Se si fa allarmismo la gente poi va tutta a comprare – ha sottolineato Gentili – e questo è sbagliato. Il farmaco, soprattutto un antibiotico, non si deve tenere in casa, si compra quando serve, invece anche qui si seguono le mode del momento. Comunque una soluzione viene trovata a tutti".

Alla Farmacia dell’Orologio, in piazza Roma, segnalano anche la mancanza di farmaci mucolitici. "Sono quelli indicati per fare l’aerosol – ha detto la farmacista Maria Ludovica Ferranti – iniziano a scarseggiare perché c’è più richiesta. Il problema maggiore però è il Nurofen per i bambini, qualche pediatra lo sostituisce con la tachipirina. Noi chiamiamo tutti i giorni il fornitore, non prendiamo ordinazioni dai clienti, chi arriva e lo trova lo prende". Alla farmacia Palmieri di corso Garibaldi "c’è carenza anche di pastiglie e sciroppi per la gola – ha spiegato Gianluigi Gaffuri, titolare – e sì anche l’ibuprofene, ne arrivano qualche confezione ma non copre il fabbisogno, già a settembre si era iniziata a vedere la mancanza".