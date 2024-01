Influenza e Covid fanno chiudere anche i negozi

Influenza e Covid, spuntano i cartelli in vetrina nei negozi del centro della città: ‘Chiuso per malattia’. Sembra di essere tornati ai tempi della pandemia, invece a costringere alla chiusura diverse attività è l’epidemia di influenza che dopo le festività ha messo a letto migliaia di italiani tra cui molti senigalliesi. Chiusure improvvise dove la motivazione è spesso scritta a mano, senza il più delle volte indicare una data per la riapertura. E dire che, con la fine della pandemia il peggio sembrava passato invece gli italiani sono di nuovo costretti ad indossare mascherine per cercare di evitare di prendersi l’influenza. È proprio quest’ultima che in questi giorni fa paura più del Covid che purtroppo non è ancora scomparso, ma ‘viaggia’ di pari passo all’influenza. Nessuno è risparmiato, dai bar ai negozi di varia merceologia fino agli uffici, dove in molti, a causa degli impegni imprescindibili, lavorano in smartworking.

Intasati gli studi dei medici di base, dove, oltre al normale lavoro dopo le festività, hanno dovuto fare fronte anche alle numerose richieste di visite a domicilio avanzate dalle tante persone contagiate dall’influenza. Intere famiglie a letto con sintomi che vanno dal mal di testa, al mal di gola, passando per tosse e virus intestinali, ma tutte accumunate da giorni di febbre alta. Il fantasma del covid è sempre in agguato: tamponi introvabili in diverse farmacie della città, ma anche nei supermercati e parafarmacie.

Più lunghi nelle ultime ventiquattro ore anche i tempi di consegna sugli acquisti on line, a cui molti sono ricorsi proprio come avveniva in tempi di pandemia. Sold out il Pronto Soccorso, dove è difficile tirare un sospiro di sollievo a causa dei numerosi accessi dovuti alla febbre alta. Gli operatori sconsigliano di recarsi in pronto soccorso con i sintomi dell’influenza, per non intasare e riuscire così a garantire le emergenze anche nei giorni di festa come oggi. Presa d’assalto anche la Guardia Medica dove le chiamate avvengono per lo più in orario notturno, quando contattare il medico di famiglia diventa impossibile. Molte anche le persone con patologie polmonari legate all’influenza che in alcuni casi sfociano anche in polmonite. E quella di oggi potrebbe essere un’altra giornata da bollino rosso per il Pronto Soccorso e la Guardia Medica, proprio a causa dei numerosi contagi che generano diverse sintomatologie.

Silvia Santarelli