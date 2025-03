Influenzati dal gruppo di "amici". L’importante è sempre apparire

Ormai noi adolescenti abbiamo paura di quello che gli altri ci possono dire. Temiamo costantemente di essere giudicati. È vero che a volte possiamo essere paranoici, però tutto questo disagio nasce dalle critiche che riceviamo dai nostri pari. Conosciamo ragazze che non escono di casa perché sono state biasimate per il loro fisico, il loro stile, il loro modo di fare o di parlare. Tutti noi, almeno una volta, siamo stati giudicati in modo rude o impudico. Non ci vediamo più con i nostri occhi, ma con quelli degli altri. Ci paragoniamo a cantanti famosi o a modelle. Ogni ragazzo deve avere almeno un vestito firmato dentro l’armadio, altrimenti è un "povero sfigato". Le ragazze non amano mai il loro fisico, hanno sempre qualcosa da ridire. Se non seguono gli standard del momento non sono "belle".

Ragazze e ragazzi indistintamente si mascherano dietro capi firmati e costosissimi, per essere al passo con il gruppo o per nascondere qualche disagio con il proprio fisico, per sentirsi e essere sempre accettati dai coetanei con cui si esce o si trascorre tempo insieme.

Il mondo che ci circonda influenza il nostro modo di pensare. Per questo facciamo di tutto per essere come vuole la nostra mente, o meglio come vogliono gli occhi degli altri. Quindi tendiamo a comprare le sciocchezze commerciali che vediamo in giro per migliorarci esteticamente secondo questo canone.

Lo shopping si fa per hobby o divertimento, come terapia o come sfogo, per moda o per sentirsi meglio con se stessi. In quasi tutti i casi si spendono soldi inutilmente.

Un esempio di solita uscita dei ragazzi è proprio al centro commerciale o al supermercato, dove si spreca denaro in acquisti che vengono dimenticati il giorno dopo. Tutto ciò accade perché per il gruppo ora conta l’apparenza, ciò che hai, non quello che sei veramente.

Ma cos’è il gruppo? Un gruppo può essere un insieme di coetanei, di amici se sei fortunato, o una squadra sportiva. Oggi esistono anche le baby-gang. Gruppi di ragazzini che vanno in giro per creare scompiglio. Per fortuna a Loreto ce ne sono poche, ma quelle poche è meglio lasciarle stare. Certo, non dobbiamo sentirci condizionati dal gruppo di cui facciamo parte. Ma il nostro mondo funziona così. Sono gli altri a dire chi sei. E se la tua etichetta non ti sta bene, puoi andartene.

Giulia De Angelis,

Delfina Gigena Guzman,

Emma Diodovich, Eva Elisei, Lavinia Machella,

Rachele Carletti,

Damiano Palazzo, Michele Galli, Emanuele Catalani,

Eleonora Rinaldi,

Riccardo D’Amicis, Sofia Camponi Aloisi, Alice Silvetti

Classe II F

Scuola Lorenzo Lotto di Loreto