Informazione e Sovranismo a Fabriano con Ruotolo

"Il cavallo di Giorgia. L’informazione al tempo del sovranismo". Ne discuterà il giornalista Sandro Ruotolo (nella foto), responsabile dipartimento informazione della segreteria nazionale del Pd venerdì prossimo (ore 18, ingresso libero) alla sala Ubaldi di via Cappuccini. Dopo i saluti del sindaco Daniela Ghergo e della segretaria regionale Pd Chantal Bomprezzi, a introdurre il convegno sarà Graziella Monacelli, segretaria del circolo "David Sassoli". A moderare il dibattito sul tema dell’informazione sarà Paolo Paladini, capogruppo Pd nel consiglio comunale. Sandro Ruotolo è stato, per anni, una delle colonne delle trasmissioni televisive ideate e condotte da Michele Santoro. A maggio di otto anni fa Ruotolo è stato messo sotto scorta dopo aver ricevuto minacce da Michele Zagaria, boss dei Casalesi, a causa delle sue inchieste sul traffico di rifiuti tossici in Campania. L’iniziativa di venerdì prossimo, aperta a tutta la cittadinanza, è organizzata dal circolo "David Sassoli" Partito Democratico di Fabriano.