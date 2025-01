Informazione scientifica: ecco il master

"Un progetto ambizioso, unico nel suo genere", in quanto "l’informazione scientifica è fondamentale". Pertanto, parole del presidente Franco Elisei, servono "preparazione e competenze per comunicarla" nel rispetto del Manifesto di Piacenza incardinato su tre parole chiave: "Cautela, prudenza, equilibrio". Così, ieri ad Ancona, l’Ordine dei giornalisti delle Marche e l’Università di Camerino hanno presentato un master in partenza nell’ateneo camerte e che, da febbraio a maggio, unirà giornalismo e mondo accademico. Quattro sabati di lezione consecutivi: 15 febbraio, 15 marzo, 5 aprile e 10 maggio. Saranno coinvolti venti docenti di alto profilo. In conferenza stampa anche la vicepresidente dell’Odg regionale, Alessandra Pierini e i vertici di Unicam, il rettore Graziano Leoni e il predecessore Claudio Pettinari, tra i fautori del progetto assieme a Elisei. Per Leoni, questa "bellissima sinergia produrrà effetti maggiori rispetto alla somma dei due Enti". Soddisfatto Pettinari: "Un bel percorso di crescita che ci ha portato a sviluppare un programma ancora più ampio di quello che pensavamo all’inizio".

Dalla tecnologia alle crisi ambientali, passando per le sfide dell’intelligenza artificiale e l’importanza di riconoscere le fonti, alcuni dei temi che saranno trattati. Il corso sarà gratuito per le "penne", in quanto i costi se li accollerà Unicam. Agli stessi giornalisti, chiamati ad una formazione continua, saranno garantiti 16 crediti. Dieci, invece, i Cfu per coloro che hanno già intrapreso il master in Comunicazione scientifica e Public engagement di Unicam. "Un’opportunità da cogliere – ha rimarcato Pierini – perché nell’ambito scientifico non ci si può improvvisare". A fine corso sarà rilasciato ai partecipanti, fino ad un massimo di 70, un certificato di perfezionamento sull’informazione scientifica. Iscrizioni entro il 12 febbraio. Lezioni in presenza nella sala Urbani del Campus di Camerino.

Giacomo Giampieri