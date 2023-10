Informazioni e assistenza clienti per scuola di lingue

Sede lavoro Ancona. Data scadenza: 191223. Numero Candidati: un addetto all’informazione e all’assistenza dei clienti. Codice offerta 3464016. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Telefono: 0719959104. Scuola privata Aninsei che ha come attività corsi di lingua inglese con sede a Senigallia ricerca un Promoter, dell’uno e dell’altro sesso, per attività di promozione dei corsi di inglese e della raccolta dei contatti dei potenziali clienti. Età in apprendistato e diploma di scuola media superiore. Contratto e orario da concordare in fase di colloquio. Per candidarsi inviare il curriculum vitae completo dell’autorizzazione dal trattamento dei dati personali a: fatturazione@wallstreetancona.it