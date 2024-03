Infortuni in crescita. Ma meno mortali

Nel mese di gennaio sono aumentati nella nostra regione gli infortuni sul lavoro: +2.5%. Ma calano quelli mortali mentre le Marche restano la terza regione italiana per malattie professionali.

Nel mese di gennaio 2024, nelle Marche, sono stati denunciati, all’Inail, 1.128 infortuni sul lavoro +2.5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (dato nazionale è di + 6.8%).

Aumentano gli infortuni in itinere che passano da 128 a 147 (+14.8%), il 36.06% sono di donne. In diminuzione il numero delle denunce degli infortuni mortali: da 4 a 2 accaduti nel settore industriale, di lavoratori italiani e uomini.

Per gli infortuni il 75.3% accaduti nella Gestione Industria e Servizi (+3.3%); in Agricoltura (+24.6%), in diminuzione quelli per Conto dello Stato che passano da 211 a 195 (-7.6%). Complessivamente nel manifatturiero si registra un incremento di denunce (+6.9%); nel settore alimentare (+66.7); delle costruzioni (+29.2%); della Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature (+88.9%); nella sanità e assistenza sociale (+26.9%). Circa le Malattie Professionali, nel periodo in esame, si sono avute 588 denunce nelle Marche contro le 514 dello stesso periodo dell’anno precedente, +14.4%. Per le patologie di origine professionale la regione si colloca al terzo posto a livello nazionale. Questi i principali dati elaborati traendoli da Open Data Inail, resi noti da Guido Bianchini, presidente del comitato interprovinciale Inail di Ascoli Piceno.