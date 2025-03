Infortuni, si studiano soluzioni per Recanati

Si chiude il tempo delle riflessioni e soprattutto del riposo. La Vigor è tornata al lavoro per preparare al meglio la prossima gara di campionato e il tempo stringe. In questi giorni lo staff tecnico ha cercato nuove soluzioni tattiche per risolvere alcuni problemi di formazione che inevitabilmente si presenteranno domenica pomeriggio: l’assenza di Rotondo per infortunio, quella di Kone per squalifica e poi c’è Gabbianelli, non al meglio. Ma l’obiettivo primario è quello di non ricadere più nei soliti errori, in quelle piccole, ma fatali distrazioni che hanno fatto perdere fin troppi punti per strada. Già perché il gol beffa subito contro il Termoli, ricalca quello incassato dall’Isernia qualche settimana prima. In entrambi i casi i vigorini hanno pareggiato ed oggi quei punti in più avrebbero fatto davvero comodo.

Contro il Termoli però la Vigor ha sfoderato una buona prestazione, un ottimo punto di partenza in vista del rush finale. E proprio dai molisani, così come dal Roma City e dalla Civitanovese, la Vigor è bene che si tenga a debita distanza. Queste sono le squadre, attualmente invischiate nella griglia playout, distanti solo 6 lunghezze, senza dimenticare il Notaresco che sta viaggiando ad una media da prima della classe. Per evitare guai peggiori, la Vigor deve ritrovare il successo nonostante il calendario non sia dei più incoraggianti.

Al di là dei pronostici, si torna a giocare: la Vigor dovrà farlo lontano da Senigallia, lontano almeno da una parte del proprio pubblico. I rossoblu domenica prossima saranno ospiti infatti della Recanatese allo stadio "Tubaldi".

Ma in occasione del prossimo match, ovvero la 28esima giornata di campionato, la Vigor non sarà sola. Un buon numero di tifosi vigorini infatti, partirà alla volta della città di Leopardi per sostenere la squadra di Antonioli. La prevendita è stata già attivata fa sapere il club: "I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti per il Settore Ospiti, online attraverso il sito www.vivaticket.it oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Vivaticket".

Il tagliando intero ha un costo di 10 euro più diritto di prevendita. Il ridotto, riservato ad over 67, under 18 ed alle tifose, ha invece un costo di 8 euro più diritto di prevendita Gli under 12 infine, potranno accedere gratuitamente.

Sarà obbligatorio presentare all’ingresso il documento d’identità e il tagliando (o in formato cartaceo o in formato digitale).

Nicolò Scocchera