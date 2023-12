Infortuni sul lavoro in calo: 34% donne

Calano nelle Marche gli infortuni sul lavoro. Nei primi 10 mesi del 2023 sono stati denunciati all’Inail 14.189 infortuni sul lavoro con una riduzione dell’11.4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte Open Data Inail). Emerge un aumento di quelli in itinere che passano da 2.160 a 2.304 (+6.7%); da evidenziare la crescita di quelli senza mezzo di trasporto che passano da 661 a 792 (+19.8%). 11.224 sono di lavoratori italiani (cioè il 79%) e il resto di lavoratori di paesi U.E. e Extra; il 34.26% sono di donne. Il 79.4% accaduti nella Gestione Industria e Servizi (-15.1%); in diminuzione in valore assoluto quelli in Agricoltura che passano da 804 a 791 (-1.6%), ancora in aumento quelli per Conto dello Stato: passano da 1.982 a 2.121 (+7%). Complessivamente nel manifatturiero si registra un aumento a diminuzione del 1.9%. Nelle Costruzioni si registra un incremento del 5.5% poiché si passa da 1.121 denunce presentate a 1.183. È confermata la particolare situazione degli infortunati per classi di età poiché tutte registrano una diminuzione ad eccezione delle seguenti coorti: fino a 14 anni che passano da 886 a 1.058 casi (+19,4%), e 1519 anni da 624 a 699 denunce (+12%). Circa le malattie professionali, nelle Marche, sempre nel periodo in esame, si hanno 5.596 denunce contro le 4.919 dello stesso periodo dell’anno precedente con una crescita del 13.8%. Prosegue purtroppo la crescita delle patologie di origine professionale. La nostra resta la seconda regione sia a livello nazionale, sia nel del Centro Italia, sempre dopo la Toscana, in questa triste classifica.