Infortuni sul lavoro in calo nelle Marche

Calano gli infortuni sul lavoro nella nostra regione: nei primi nove mesi del corrente anno infatti ne sono stati denunciati all’Inail 12.482 con una riduzione dell’13.5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Disaggregando i dati di Open Data Inail emerge un aumento di quelli in itinere (complessivi) che passano da 1.919 a 2.022 (+5.4%); da evidenziare la crescita di quelli senza mezzo di trasporto che passano da 580 a 715 (+23.3%). Quasi l’80% sono di lavoratori italiani e il resto di lavoratori di paesi U.E. e Extra; il 34.10% sono di donne. L’80% accaduti nella Gestione Industria e Servizi (-16.9%); in diminuzione in valore assoluto quelli in Agricoltura che passano da 722 a 709 (-1.8%), ancora in aumento quelli per Conto dello Stato: passano da 1.677 a 1.778 (+6.0%). Complessivamente nel manifatturiero si registra una diminuzione del 1.5%. In diminuzione il numero delle denunce degli Infortuni Mortali, nella Regione, poiché sono 19 contro i 24 dell’anno precedente; 17 accaduti nel settore industriale, 2 in agricoltura. Circa le Malattie Professionali, nelle Marche, sempre nel periodo in esame, si hanno 4.959 denunce contro le 4.481 dello stesso periodo dell’anno precedente con una crescita del 10.7%. Prosegue purtroppo la crescita delle patologie di origine professionale. Il 72% delle denunce sono di uomini di cui il 90% italiani; il 91% della Gestione Industria e Servizi. Dalle patologie denunciate emerge per i settori (IDC-10) una conferma per quelle del sistema nervoso (878 casi), orecchio e apofisi mastoide (245 casi), sistema osteo-muscolare e tessuto connettivo da 3.110 a 3.415 casi +9.8%. preoccupante è la situazione relativa alle denunce per Tumori (C00-D48) poiché si passa da 35 a 44 denunce (+25.7%).