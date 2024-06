Infortuni sul lavoro: nuovo aumento

Tornano a crescere le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail, nel primo Quadrimestre 2024: nel Paese sono state 193.979 (+3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), 268 delle quali con esito mortale (+1,5%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 30.299 (+26,9%). Nelle Marche le denunce di infortunio nel periodo suddetto, passano da 5.273 a 5.309 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0.7%). 3.442 sono di maschi e sul dato totale l’80% sono italiani. Le denunce in itinere passano da 749 a 724 (-3.3%) e rappresentano il 13.6% del totale. Ma in questa tipologia di accadimento aumentano quelli con mezzi di trasporto poiché passano da 383 a 430 denunce (+12.3%). In riduzione le denunce del settore industriale e servizi, da 3.896 a 3.892 (-0.1%) e rappresentano il 73.3% del totale. In calo anche le denunce del settore agricolo che passano da 324 a 299 (-7.7%); mentre quelle per conto dello Stato sono in crescita poiché passano da 1.053 a 1.118 (+6.2%). Le denunce delle Attività Manifatturiere diminuiscono del 2.1% (da 772 a 756). Disarticolando i dati rilevati preoccupante è l’incremento in alcuni settori: Industrie alimentari che passano da 60 a 63 denunce (+5.0%); nelle Costruzioni un progresso del 12.7% (da 369 a 416); Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) passano da 25 a 29 denunce (+16%); nel Trasporto e magazzinaggio si passa da 193 a 213 denunce (+10.4%); Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento da 21 a 28 denunce (+33.3%); Attività professionali, scientifiche e tecniche da 20 a 23 (+15%); Amministrazione pubblica e difesa- assicurazione sociale obbligatoria da 22 a 65 denunce (+195.5%); Istruzione da 10 a 19 (+90%).