Infortunio sul lavoro a Jesi, la cabina del trattore si ribalta: grave un operaio

Jesi (Ancona), 11 luglio 2023 – Operaio lavora dentro la cabina metallica di un trattore, quando, improvvisamente questa si ribalta su un fianco e lui batte la testa. Grave infortunio sul lavoro stamattina attorno alle 11,45 allo stabilimento Cnh industrial, in via Leone XXIII nella zona industriale.

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri e degli ispettori del lavoro dell’Ast Ancona, un giovane operaio sarebbe rimasto ferito mentre stava lavorando all’inizio della linea di montaggio dentro una cabina metallica grezza. Accorso il personale sanitario con l’eliambulanza atterrata nel piazzale l’operaio e l’ambulanza della Croce Verde di Jesi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Torrette.

Il 41enne è rimasto sempre cosciente ma perdeva sangue dall’orecchio per cui le precauzioni sono massime. Non sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo l’accaduto le sigle sindacali, unitariamente, hanno proclamato tre ore di sciopero per turno con l’obiettivo di richiamare la massima attenzione alla sicurezza in fabbrica.