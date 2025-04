Grave infortunio sul lavoro: operaio di Anconambiente travolto da auto in retromarcia

Ancona, 9 aprile 2025 – Un giovane dipendente di Anconambiente è stato investito e ferito gravemente oggi pomeriggio da un’auto in retromarcia. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto in via Togliatti, a Montedago.

Il 23enne, di nazionalità marocchina e residente a Osimo era appena sceso dal camion per effettuare il suo lavoro quotidiano, quando un’auto in retromarcia non si è accorta di lui e lo ha travolto. Il giovane operaio di Anconambiente è stato sbalzato sull’asfalto, riportando ferite gravi.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona. I soccorritori lo hanno stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Il mezzo che lo ha travolto, secondo una prima ricostruzione, stava uscendo da un parcheggio e l’automobilista alla guida non lo avrebbe visto.

Il 23enne ferito è stato trasferito a Torrette in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.