Ingegnere architetto, in 26 al concorso

In 26 per un posto a tempo indeterminato di ingegnere architetto. "Si è svolta giovedì al Palazzo del Podestà, nella sala del consiglio comunale – spiegano dal Comune – la prova scritta del concorso pubblico indetto dal Comune di Fabriano per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico-profilo unico ingegnerearchitetto. I candidati ammessi a sostenere la prova si sono potuti avvalere della strumentazione informatica messa loro a disposizione dalla ditta affidataria del Servizio. Dopo le modifiche apportate lo scorso maggio al regolamento uffici e servizi del Comune, infatti, per adeguarsi alla normativa in vigore, il vecchio concorso "carta e penna" è stato oramai abbandonato per lasciar spazio all’utilizzo di tablet consegnati ai candidati dopo la verifica del qr code personale inviato via mail agli iscritti. L’esito della prova – concludono – sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata al concorso di riferimento, inoltre sulla piattaforma https:comunefabriano.concorsismart.it, accedendo alla propria area riservata tramite Spid, sarà possibile prendere visione della prova sostenuta".