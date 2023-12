Ingegnere biomedico under 36 e disoccupato

Data scadenza: 020124. Numero candidati: una. Qualifica: ingegnere biomedico. Codice offerta 409919. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: borsa di ricerca. Ingegnere biomedico-under 36-disoccupato ai sensi del dlgs 1502015-non percettore di sostegno al reddito (Naspi e Discoll). Azienda di Ancona fornitrice di beni e servizi nell’ambito sanitario, alimentare, farmaceutico ricerca un laureatoa triennale in ingegneria biomedica in qualità di responsabilecoordinatore assistenza tecnica: organizzazione lavoro dei tecnici in base ai contratti e alle richieste di intervento, approvvigionamento ricambistica per manutenzioni programmate, supporto alla compilazione della documentazione tecnica, gestione normativa relativa ai servizi offerti dall’azienda, gestione strumentazione necessaria per svolgere l’attività di assistenza, periodica valutazione indicatori dell’assistenza tecnica. Buona conoscenza della lingua inglese, office e posta elettronica.