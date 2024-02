Ingegnere di 31 anni trovato senza vita a casa

Il cuore di quel giovane ha cessato di battere nella sua Bologna che l’aveva adottato. Edoardo Ferrara, polverigiano, ingegnere biomedico, si è spento a soli 31 anni l’altro ieri sera, all’improvviso. Presumibilmente un infarto l’ha colto mentre si trovava nella sua abitazione. A nulla è valso l’intervento di soccorso. Nel pieno sconforto la moglie Giada Ruggeri, con cui era convolato a nozze lo scorso settembre. Il gelo ha colto i suoi familiari a chilometri di distanza.

Edoardo è figlio di Franco, medico e anestesista mentre la madre è Maria Grazia Paolinelli, ex medico di base della cittadina e candidata a sindaco per le prossime amministrative comunali. La sua lista, non appena saputa la tragica notizia, ha chiuso temporaneamente il profilo Facebook postando un fiocco nero. Immenso il dolore per il fratello Giacomo, la sorella Sofia, i suoceri, la nonna e gli zii, tuttora increduli e chiusi nel più profondo lutto.

Un ragazzo per bene, di grande intelligenza, il 31enne, laureato all’Univpm e poi specializzato al Politecnico di Torino nel 2018 portando avanti anche una tesi sperimentale in collaborazione con l’ospedale Salesi. Lavorava nel bolognese proprio con quella qualifica maturata dopo tanti anni di studio e poi di pratica in un’azienda in cui il suo talento è fortemente riconosciuto.

Pochi mesi fa il coronamento del sogno d’amore con la sua Giada. Un cuore d’oro, il suo: era stato anche milite alla Croce gialla di Agugliano.

Tante le passioni, le idee, i sogni da concretizzare, spezzati per sempre in un soffio. Nessuno avrebbe potuto pensare a una fine tanto improvvisa quanto prematura del ragazzo, sempre sorridente, allegro, pieno di buoni propositi per il futuro. La notizia in breve tempo è circolata nelle comunità di Polverigi e Osimo, dove tutta la famiglia è conosciuta, stimata e ben voluta. A decine gli attestati di stima ricevuti in queste ore tragiche dai familiari che non riescono a capacitarsi di quanto accaduto. La salma è restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali, che si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15.30, nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Martire di Polverigi. In tanti saranno a piangerlo quel giorno per l’ultimo saluto. Poi si proseguirà per la tumulazione nel cimitero locale.

Silvia Santini