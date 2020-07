"La strada e la vita": questo il titolo di un libro curato da Gioia Bucarelli in memoria del compagno Huub Pistoor, deceduto il 29 marzo 2019 ad Agugliano in un incidente stradale. Pistoor era un ingegnere olandese che da molti anni viveva ad Osimo. L’iniziativa editoriale rientra in un più ampio progetto che...

"La strada e la vita": questo il titolo di un libro curato da Gioia Bucarelli in memoria del compagno Huub Pistoor, deceduto il 29 marzo 2019 ad Agugliano in un incidente stradale. Pistoor era un ingegnere olandese che da molti anni viveva ad Osimo. L’iniziativa editoriale rientra in un più ampio progetto che coinvolge molte persone impegnate per promuovere la cultura della mobilità sostenibile, della prevenzione e della sicurezza stradale. Tra loro la Fondazione Michele Scarponi, l’Associazione Lorenzo Guarnieri, Rose bianche sull’asfalto, Asaps, Legambiente, Vivinstrada, professionisti, rappresentanti delle forze dell’ordine, familiari di vittime e rappresentanti del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti. Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione degli utenti della strada e delle istituzioni, "perché il tema della sicurezza – dice Bucarelli – deve essere una priorità per amministratori e politici, un diritto e un dovere di ogni cittadino. Dopo il lockdown è tornata l’emergenza, nell’indifferenza generale. Chi, come me e tanti altri, si è trovato a vivere la tragica esperienza della perdita di una persona amata non può restare indifferente di fronte a queste tragedie, quasi sempre dovute a incuria, imprudenza, mancato rispetto del codice della strada e negligenza". Il libro, edito dalla Ventura Edizioni, sarà presentato online oggi alle 19.30, e il 6 agosto alle 21.30 alla Rotonda di Senigallia. È già nelle librerie e online. La percentuale spettante alla curatrice sarà devoluta per iniziative a favore della sicurezza stradale.