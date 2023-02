Ingegneri, architetti e Anci Marche insieme per formare i professionisti

Ingegneri, architetti e Anci Marche insieme per migliorare i rapporti tra enti e professionisti. Il protocollo – "primo nel suo genere a livello regionale e forse regionale", dicono – è stato firmato ieri, alle 12, all’interno della sede dell’Anci Marche, l’Associazione nazionale comuni italiani. La sua presidente, Valeria Mancinelli ha sottolineato come "per le amministrazioni comunali sia decisivo avere un rapporto di questo tipo con gli ordini professionali che consenta di migliorare e rafforzare le strutture tecniche dei Comuni. Tanti dei progetti e dei programmi in campo, se poi non trovano una solida e attrezzata struttura tecnica dentro le amministrazioni, rimangono solo parole". Quella di firmare un protocollo è una scelta precisa in un periodo come questo connotato da "una fase di straordinarietà di investimenti pubblici, con difficoltà da sovrasforzo per le strutture comunali". Soddisfatti Viviana Caravaggi Vivian e Stefano Capannelli, presidenti rispettivamente della federazione degli ordini degli architetti, paesaggi e pianificatori delle Marche e dell’ordine degli ingegneri di Ancona. Caravaggi fa sapere come "il protocollo (approntato in 4 mesi) ruoti attorno alla formazione, che all’interno della pubblica amministrazione è fondamentale. L’intenzione è formare in modo qualitativo i pubblici dipendenti. Non si può transigere da questo e anche il Pnrr sta puntando a questo". Capannelli, per gli ingegneri, parla di "un periodo di grossi cambiamenti e stimoli professionali. Bisogna restare sul pezzo e tenersi costantemente aggiornati. Il mondo cambia e il Pnrr incombe. I tecnici, pubblici o privati che siano, devono formarsi e parlare la stessa lingua. Questa firma serve a migliorare i rapporti tra gli ordini professionali e gli enti pubblici per far sì che la formazione sia sempre più veloce e riconosciuta e porti agli accrediti professionali".

Nicolò Moricci