Ingegneri, operai e escavatoristi

Le proposte di lavoro dai Centri per l’impiego di La Spezia. Per informazioni e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 INGEGNERE. Società di servizi di consulenze tecnico-amministrative nell’ambito della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative ricerca un ingegnere. Si richiedono laurea in Ingegneria, esperienza in gestione e coordinamento di fornitori esterni, operazioni settore dell’energia, buone conoscenze informatiche, età fra i 25 ed i 55 anni, conoscenza fluente lingua inglese. Contratto a tempo indeterminato pieno. Offerta 57206

1 ESCAVATORISTA. Società specializzata in scavi, sbanchi e trasporti dei materiali di risulta ricerca un escavatorista per la conduzione di mezzi meccanici. Preferibile ma non indispensabile possesso di patente C. Età 25-65 anni. Luogo di lavoro: cantieri in provincia della Spezia. Contratto a tempo determinato suscettibile di proroga o trasformazione a tempo indeterminato a seconda dell’esperienza posseduta. Full time. Sede Rocchetta di Vara. Offerta 57203.

1 ELETTRICISTA. Azienda installazione di impianti di sicurezza (antintrusione, videosorveglianza, antincendio), cerca 2 elettricisti. Preferibile esperienza nell’installazione di impianti di sicurezza, valutati anche candidati con esperienza nella realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali. Tempo determinato, durata da stabilire. Sede Spezia. Offerta 57201.

2 OPERAI. Società di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali ricerca 2 operai edili per lavori connessi a illuminazione pubblica, piccoli scavi, reintegri stradali con uso di mini escavatori. Richiesta età massima 55 anni. Sede Carrodano. Tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroghe e di futura stabilizzazione. Offerta 57199