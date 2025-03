"Ingiustizia che dura da troppo. Licenze, l’assessore si sbaglia"

Alla seduta congiunta della I e VIII Commissione di ieri per discutere della disciplina del servizio taxi all'aeroporto di Falconara sono stati invitati anche due rappresentanti di categoria, Luca Bocchino e Simone Magellano. Presenti anche dei legali del settore, ma in ascolto c’era anche Fabio Porcarelli, tassista di Falconara: "Il Comune di Ancona mi aveva dapprima invitato a partecipare alla seduta della commissione, poi ha cambiato idea affermando che io non avrei potuto prendere la parola. Alla fine, quindi, ho seguito i lavori da remoto – spiega al Carlino Porcarelli – Certo avessi potuto dire la mia avrei corretto l’assessore Eliantonio sul fatto che è stato male informato a proposito del numero delle nostre licenze che non sono 9, ma 7. Un errore, nulla di terribile, il vero problema è un altro alla luce della nuova situazione che si potrebbe creare. Se siamo arrivati a questo punto è per colpa del mancato dialogo del passato e se non fosse intervenuta l’autorità garante magari sarebbe rimasto tutto come prima".

Dal punto di vista falconarese è vista come un’ingiustizia la mancata possibilità da parte loro di raccogliere clienti ad Ancona città: "Noi non abbiamo mai detto che i colleghi anconetani non possono venire in aeroporto – precisa Fabio Porcarelli – anzi, spesso è necessario avere un rinforzo per soddisfare tutta la domanda. La questione è un’altra e attiene alla possibilità anche per noi di poter lavorare ad Ancona qualora ci trovassimo a portare qualche cliente dall’aeroporto proprio nel capoluogo. Opportunità che ad oggi non ci è consentita. Se da Ancona possono venire all’aeroporto di Falconara, perché noi da Falconara non possiamo, ad esempio, lavorare al porto di Ancona, tra l’altro in area demaniale e non comunale? La questione è molto più ampia e riguarderà anche altri aspetti importanti, a partire dalle tariffe applicate, dall’uso del radio taxi, del servizio nel suo complesso".

Dall’approvazione della revoca del vecchio regolamento partirà il conto alla rovescia dei 180 giorni: "Cosa accadrà? – si chiede il tassista di Falconara – Nulla, passerà tutto in cavalleria, a meno che la Regione non deciderà di mettere davvero mano fino in fondo nella stesura del nuovo regolamento".