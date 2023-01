Ingombranti abbandonati da una settimana

Ancona ha una discarica in pieno centro, lo sanno tutti meno che Anconambiente. Ancora degrado in piazza san Martino, all’esterno della Galleria che collega gli Archi al centro. Da giorni, appoggiati a una rete di recinzione di un rudere, addirittura prima di Capodanno, ignoti hanno abbandonato in mezzo alle auto parcheggiate un materasso ridotto in pessime condizioni e sudicio, un frigorifero anch’esso piuttosto male in arnese, parti di mobilia fatta a pezzi e appoggiata proprio sopra il materasso e di fianco ai cassonetti per la raccolta differenziata. Questo genere di scene nello stesso punto si ripetono da anni, ma con particolare frequenza nell’ultimo periodo. Il fatto che lì vengano sempre abbandonati rifiuti ingombranti, in barba a qualsiasi senso civico, spinge altri a emulare determinati comportamenti. Negli ultimi periodi i cittadini residenti nella zona, comprese via Oberdan, Palestro e Montebello, hanno più volte segnalato la dolente situazione, senza ricevere alcuna risposta dal servizio di raccolta dei rifiuti. In passato sono stati notati altri elettrodomestici e materassi, ma anche computer, reti di letti, bidoni, contenitori di vernici, batterie per auto usate, tavole da stiro, buste di grande pezzatura contenenti di tutto, vestiario, rifiuti vari e via discorrendo. In zona c’è un’isola ecologica per la raccolta differenziata, quindi il personale di Anconambiente opera quotidianamente lì, eppure basterebbe poco per segnalare la cosa ai colleghi che si occupano dei rifiuti speciali. Detto questo la principale responsabilità non è di Anconambiente, quanto degli anconetani che non si fanno problemi ad abbandonare quei rifiuti invece di seguire le regole. Basterebbero delle telecamere puntate su quella zona per scongiurare ulteriori abbandoni indiscriminati di materiale ingombrante.