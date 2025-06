"Inhalatorium", opera realizzata con gli operai

La Fondazione Ermanno Casoli ha inaugurato, nello stabilimento di Elica Group Polska a Jelcz-Laskowice in Polonia, "Inhalatorium", l’opera site-specific realizzata da Cezary Poniatowski in occasione della 23esima edizione del Premio Ermanno Casoli, a cura di Jakub Gawkowski e Marcello Smarrelli e del 20esimo anniversario della sede polacca. E’ un’installazione di grandi dimensioni sviluppata e realizzata con il coinvolgimento attivo dei dipendenti Elica, come caratteristico del Premio il cui principale obiettivo è di promuovere il dialogo tra arte e impresa.

Erano presenti, oltre all’artista e ai co-curatori Jakub Gawkowski e Marcello Smarrelli, il Site Director e HR Manager di Elica Group Polska Giacomo Chiatti e Katarzyna Wieteska, il presidente di Elica Francesco Casoli, la presidente e la direttrice della Fondazione Ermanno Casoli, Cristina Casoli e Viviana Cattelan, l’ambasciatore d’Italia a Varsavia. Casoli ha detto: "L’attiva partecipazione dei nostri dipendenti al processo creativo degli artisti è sempre fonte di grande ispirazione e conferma l’importanza di aprire i nostri spazi di lavoro al dialogo e all’immaginazione, attraverso il linguaggio universale dell’arte contemporanea".