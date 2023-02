Inizia a Palombina Vecchia la corsa della Banzi

Non poteva che cominciare da Palombina Vecchia, il quartiere dov’è cresciuta da bambina, la cavalcata verso il Castello di Annavittoria Banzi, avvocato 49enne e candidata sindaco sostenuta dalla coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara. Ieri Banzi, accompagnata da alcuni politici e fedelissimi, ha incontrato i residenti per confrontarsi sui progetti, sui bisogni e le aspettative dei cittadini. L’occasione è stata utile anche per mappare spazi e servizi, individuare le criticità e le priorità di intervento, condividendo percorsi di sviluppo per il popoloso rione falconarese.

"Sono cresciuta tra il parco delle Aldo Moro e la parrocchia di don Leo. A Palombina Vecchia ci sono i miei amici di infanzia. Ho frequentato il liceo Cambi, una gran scuola", aveva detto Banzi in fase di presentazione. E ieri, nella passeggiata elettorale, ha iniziato proprio dal suo quartiere. Appuntamento alle 10.30 con una decina di persone al centro commerciale Le Ville per poi proseguire verso via Friuli, via Italia, la parrocchia di San Giuseppe, il parco Robinson, il circolo Cral in via Flaminia e poi risalire nella zona del liceo, dell’Ite Serrani e la scuola media Ferraris. Con Banzi anche la consigliera comunale del Pd, Laura Luciani, il capogruppo di Cittadini in Comune e SiAmo Falconara, Marco Grattafiori con l’ex consigliera Lara Polita, e alcuni esponenti dei Cinquestelle locali. Banzi potrebbe riproporre l’iniziativa nelle prossime settimane. Intanto, a proposito di iniziative imminenti, si attende quella per l’annuncio di correre per il secondo mandato del sindaco Stefania Signorini, sostenuta dalle liste civiche e dalla Lega, che farà a meno del simbolo come anticipato ieri sul Carlino. Gli altri candidati, per un totale di quattro, sono Marco Baldassini (civiche Ancora Falconara e Vola Falconara più Terzo Polo) e Anna Grasso (civica Falconara Libertas).

g. g.