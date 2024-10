Inizia la demolizione del cinema Astoria

A Belvedere Ostrense è iniziata ieri la demolizione del Cinema Astoria, sulle sue ceneri sorgerà una piazza a cui ancora non è stato assegnato un nome. Un colpo al cuore per tanti belvederesi, perché quel palco, quelle poltroncine, quelle quinte sono state la cornice di tante emozioni vissute tra quelle mura. Cuori palpitanti dietro il sipario, risate fragorose dalla platea, baci furtivi durante la proiezione di un film. Sono solo alcuni dei frammenti di ricordi che affiorano alla mente di quanti ogni giorno passano davanti a quel cinema, un altro pezzo di storia che se ne va. "Nonostante la struttura non sia troppo datata a livello costruttivo, essa verteva da diversi anni in uno stato che l’ha resa inutilizzabile. Dopo l’operazione di acquisto dell’immobile è stata verificata, previo interpello di professionisti e svariati sopralluoghi, la possibilità di ristrutturare – spiega l’Amministrazione comunale in un comunicato - Purtroppo la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo hanno fatto sì che l’unica soluzione percorribile fosse la demolizione. Per i vincoli di cui sopra la ricostruzione dell’edificio non può avvenire nello spazio attualmente occupato dallo stabile. Al posto del cinema Astoria al momento rimarrà un’area libera.