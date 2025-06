Inizia la festa dell’Unità. Arriva la segretaria Schlein per spingere Matteo Ricci

Ancona al centro della campagna per le regionali del prossimo autunno: per il giorno inaugurale della II edizione della rinnovata Festa dell’Unità prevista la presenza e l’atteso intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 18,30 circa sul palco all’ombra dei rinoceronti di Trubbiani. Si parlerà, ed è inevitabile, anche dell’imminente tornata referendaria di cui il Pd è stato uno dei fautori politici a livello nazionale e non solo. La Schlein torna ad Ancona a due anni dalla sfortunata campagna delle comunali del 2023 a sostegno di Ida Simonella. Quel giorno di maggio sul palco del Teatro delle Muse c’erano proprio Elly Schlein e la candidata del centrosinistra e con loro era intervenuta anche la segretaria regionale del partito, Chantal Bomprezzi che questa sera aprirà la ‘quattro giorni’ della festa. E come detto sarà un’apertura col botto, vista la presenza della numero uno del partito, secondo a livello nazionale e primo in città. All’inaugurazione della Festa dell’Unità saranno presenti e interverranno anche il segretario provinciale del Partito Democratico, Thomas Braconi, quella dell’Unione comunale Dem, Federica Fiordelmondo, e la segretaria dei Giovani Democratici Chiara Croce. Tra prima e seconda serata sono previsti due dibattiti dedicati allo stesso tema, sebbene muovendo da fronti diversi. Alle 19,30 spazio a ‘La casa è un diritto’, alla presenza tra gli altri di Marco Furfaro, deputato Dem e membro della segreteria nazionale, mentre alle 21,30 sarà la volta di ‘Una casa nelle Marche’ con un focus sulla ricostruzione post-sisma nelle Marche vista la presenza dell’ex Commissario Straordinario Giovanni Legnini. La Festa dell’Unità si concluderà domenica sera con il candidato del centrosinistra alle prossime regionali, Matteo Ricci. La festa dell’Unità capita in pieno periodo referendario. Sabato 7 e domenica 8, primo giorno di votazioni, dovrà anche essere rispettato il silenzio elettorale.