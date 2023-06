Inizia Vinaria, festival del bere bene

A Filottrano domani c’è la prima edizione di Vinaria, il festival all’insegna del bere bene e sano. L’obiettivo degli organizzatore è valorizzare le peculiarità territoriali e vitivinicole. In programma dalle 18 degustazioni di vini di qualità di oltre 27 cantine dislocate lungo tutto il corso e nelle piazze, tre spettacoli musicali nelle piazze Garibaldi e Mazzini e nell’ultima parte del Corso, quattro punti ristoro, tante postazioni con tavoli e panche per trascorrere una serata con gli amici assieme ad un buon calice di vino, il tutto con il supporto dell’Ais, Associazione Italiana sommelier, e del Fivi, Federazione Vignaioli indipendenti. Il Festival è realizzato con la collaborazione di Calici dal Balcone (Cingoli) e Croce Rossa italiana. Bus navetta gratuito con il parcheggio della Fiera di San Michele. Per effettuare le degustazioni è necessario munirsi di appositi carnet e calici acquistabili nelle tre postazioni di cassa presenti all’inizio, alla fine del corso e in piazza Mazzini.