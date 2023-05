Iniziativa di solidarietà nel nome di Camilla

A tre anni dalla scomparsa della giovane falconarese Camilla Cozzi, la Lista Cinica Falconara scende di nuovo in campo al fianco di chi soffre, ma non si arrende. E si intitola proprio ‘Fai la differenza’ la nuova campagna solidale promossa dai volontari falconaresi, quest’anno nel ricordo - sempre vivo - della 23enne strappata alla vita da un terribile male a novembre del 2020. Con una donazione di 15 euro, le persone riceveranno in cambio una gym-sac e un portacellulare per il lettino da mare. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. "La vita a volte riesce ad essere molto dura mettendoti davanti a una realtà che la cambierà per sempre, è questo che è capitato a Camilla Cozzi, Cami per chi le voleva bene – scrivono gli aderenti alla Lista Cinica Falconara -. Dopo lo scoraggiamento iniziale Cami è riuscita ad affrontare il dolore, la paura, l’incertezza con tenacia, nascondendo la fatica dietro uno splendido sorriso. Un guerriero non è chi vince la battaglia ma chi la affronta guardando con coraggio in faccia la paura e il dolore e Cami lo ha fatto ogni giorno della sua vita. Se resterà nei nostri cuori, questo angelo-guerriero non morirà mai. Per mantenere vivo questo spirito con gli amici di Lista Cinica Falconara intendiamo aiutare persone che come Camilla non si fermano davanti a nessuna difficoltà, neanche a quelle più insormontabili". Di qui l’iniziativa che segue altre simili già proposte in passato dai volontari falconaresi per sostenere le battaglie di speranza, cuore e ricerca. Lista Cinica Falconara sarà presente con un proprio stand anche a Falcomics. Ma la campagna ‘Fai la differenza’ proseguirà anche nelle prossime settimane. In alternativa si possono già contattare i volontari attraverso la pagina Facebook. Una piccola donazione, un grande gesto d’altruismo per chi soffre ma non si arrende. Nel ricordo di uno straordinario angelo-guerriero: Camilla Cozzi.

Giacomo Giampieri