Iniziativa solidale per i bimbi africani

Sabato dalle 16.30 in piazza della Libertà di Castelferretti si darà avvio all’edizione 2023 de ‘Un panino, un vaccino’ organizzato dall’associazione i Compagni di Jeneba in collaborazione col Comune di Falconara, il cui intero ricavato verrà usato per fornire cure mediche, visite sanitarie e medicinali ai più di 350 bambini ospitati nel centro Jeneba’s Healtcare and Education di Goderich in Sierra Leone. Le varie attività e gli ospiti, che animeranno il pomeriggio, fino al concerto finale, sono legati dal filo conduttore musicale. La merenda solidale sarà a base di panini farciti. La distribuzione inizierà alle 16.30, stand aperti fino a tarda serata.