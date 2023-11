"Iniziativa super, dà conoscenza"

Laureato in economia e commercio, Edoardo Belardinelli, 31 anni di Ancona, ha preferito la cucina. Dopo un’esperienza a Milano, si è iscritto al ‘Corso superiore’ nella cucina Alma di Gualtiero Marchesi e ha avuto un’esperienza di un anno e mezzo al ristorante ‘Da Cracco’. A breve, inizierà la sua esperienza da chef al "Cavallino Alato" di Osimo, pronto ad aprire il 23 novembre.

Belardinelli, le tradizioni marchigiane sono a rischio?

"Le Marche sono una tra le regioni gastronomiche più belle e varie, ma il problema è che sono poco pubblicizzate. Prima del Covid la nostra terra era ancor meno conosciuta, il turismo poco convogliato a livello di ristorazione. Sono nato ad Ancona e non riesco a capire come venga promosso il guazzetto: un piatto tipico locale, poco realizzato dai ristoranti della zona".

L’idea proposta dall’assessore la convince?

"È fantastica, eccezionale. Il bollino alla porta è molto utile per i ristoranti. Secondo me un’iniziativa del genere potrebbe incentivare diversi ristoratori, per far riscoprire loro l’identità della regione. Ma si dovrebbe creare anche una guida da far trovare nei centri di informazione e negli uffici del turismo. Così si farebbero conoscere ancora di più i ristoranti. E avrei anche un’altra idea".

Quale?

"Si potrebbe creare un percorso enogastronomico per abitanti locali e turisti, dove si invitano le persone a provare alcuni ristoranti di tutte le province marchigiane. Così chi lo fa capirebbe meglio storia e differenze culturali dei cibi. Una guida culturale e di assaggi per tutti".

Cosa porterebbe in più il registro di ricette?

"Una maggiore conoscenza. Con la proposta dell’assessore si creerebbe un modo preciso di cucinare un determinato piatto, senza che qualcuno lo stravolga".