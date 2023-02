Iniziative culturali con gli studenti

Gli studenti diventano animatori delle iniziative culturali cittadine: nasce, a palazzo dei Convegni, la fiera jesina del libro, "LibrInfiera" con 15 stand allestiti dagli stessi ragazzi. E non è tutto perché spunta anche una "rete per la lettura" delle scuole secondarie di Jesi, in collaborazione con le librerie "Incontri" e "Ortolibreria", con Atgtp, Acca Academy e con il patrocinio del Comune di Jesi: dieci giornate di lettura, spettacolo, aggiornamento, reading musicali, incontri con l’autore, oltre agli stand di libri in fiera "Parole di pace" a palazzo dei Convegni appunto. Tutti gli eventi si svolgeranno nel centro storico della città e saranno aperti a studenti, docenti, cittadinanza. Al centro temi centrali tra i giovani e giovanissimi come il bullismo e la legalità. Le scuole secondarie del territorio jesino da tre anni hanno deciso di organizzare, in sinergia, "la promozione di eventi legati al piacere per la lettura in tutte le sue declinazioni". Le iniziative sono state presentate ieri in Comune dagli assessori alla cultura Luca Brecciaroli e alle politiche giovanili Emanuela Marguccio, mentre Il coordinamento è curato dalle prof Carla Tiberi (IIS Galilei), Margherita Stronati (Vittorio Emanuele II), Maria Cristina Casoni, Chiara Pasquinelli e Stefania Schiavoni (in rappresentanza del gruppo di lavoro "Frammenti dal Novecento"). Si inizia il primo marzo e le iniziative sotto lo slogan "parole di pace" saranno dedicate al pacifista, jesino d’adozione, Edmondo Marcucci, di cui ricorrerà, il 16 agosto prossimo, il sessantesimo anniversario della morte. Alla fiera del libro "ogni scuola superiore, attraverso uno stand, presenterà un libro inerente al tema della pace". In contemporanea e nei giorni immediatamente precedenti e seguenti si terranno incontri con autori, laboratori di lettura, corsi di aggiornamento, reading musicali, spettacoli, in cui spiccano nomi di riferimento per il mondo della lettura e dell’impegno civile, come Andrea Franzoso, Salvatore Inguì, Benedetta Bonfiglioli e Daniele Mencarelli. Il 3 marzo alle 10,30 al museo delle arti della stampa ‘Canzoni contro la guerra’ con i Read and play, alle 17 a palazzo dei Convegni l’apertura degli stand dove saranno gli stessi studenti a presentare libri. Dall’8 al 10 marzo, dalle 8 alle 12.30 alla biblioteca Planettiana approderà da Palermo Salvatore Inguì che racconterà le sue esperienze per recuperare i ragazzi e portarli fuori dalla mafia e dalla criminalità. Il 10 marzo (ore 21) alla biblioteca Planettiana uno spettacolo su Martin Luther King.

Sara Ferreri