Iniziative per l’estate: bando per gli sponsor

Calendario degli eventi estivi, il Comune cerca sponsor: pubblicato un avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno degli eventi e delle manifestazioni organizzate dal Comune di Senigallia per il 2023.

Una scelta "al fine di incrementare le risorse impiegabili per l’organizzazione delle iniziative che si svolgeranno durante l’anno 2023, il Comune di Senigallia intende avvalersi delle risorse di sponsor privati, da reperire in ambito locale e non, in cambio della veicolazione della loro immagine, sia all’interno delle azioni di comunicazione realizzate di volta in volta nell’ambito dell’attività di promozione degli eventi, che attraverso la partecipazione all’evento medesimo, in base all’impegno economico manifestato" si legge nel bando. Durante la presentazione del bilancio, i contributi per alcuni eventi (2mila euro per il Festival del Giallo) avevano sollevato le polemiche di alcuni consiglieri di minoranza che, avevano evidenziato, la mancata programmazione, ma anche la scarsa visione relativa ad alcune iniziative ormai consolidate da anni. Un’estate in cui l’Amministrazione dovrà aggiungere, oltre agli eventi già consolidati anche un cartellone di celebrazioni per i 90 anni della Rotonda a Mare.