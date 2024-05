Innamorarsi dell’opera. In platea 900 alunni

Oltre 900 studenti al Pergolesi per innamorarsi della musica e dell’opera. E’ il progetto firmato da Europa Incanto in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini. Da mercoledì prossimo per tre giorni protagonisti saranno gli studenti che partecipano al laboratorio-spettacolo finale dell’opera "La traviata" di Verdi. Alla nuova produzione prendono parte gli Istituti Comprensivi "Carlo Urbani", "Lorenzo Lotto" e "Federico II" di Jesi, "G. Marchetti" di Senigallia, "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima, "Imondi Romagnoli" di Fabriano e "Caio Giulio Cesare" di Osimo. Gli spettacoli sono riservati ai familiari dei bambini e dei ragazzi coinvolti, ma c’è anche una prova aperta al pubblico (senza classi) martedì alle 21, posto unico 2 euro. Dal 2017, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi ospita il progetto "Scuola InCanto" un coinvolgente metodo didattico a cura di Europa Incanto. Il percorso di apprendimento si sviluppa con un primo momento dedicato alla formazione dei docenti, per continuare con i laboratori in classe rivolti agli alunni tenuti da cantanti lirici e concludersi con lo spettacolo in teatro.