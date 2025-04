Si innamora del finto medico: una truffa da 35mila euro

Ancona, 3 aprile 2025 – Le inviava le foto della sala operatoria, di lui con il camice da chirurgo e del grande lavoro che faceva come medico in una terra martoriata dalla guerra, a Kabul, in Afghanistan. Poi le scriveva parole come “amore” e “tesoro”. Una conoscenza sui social, fatta di messaggi che hanno illuso una donna di 63 anni, innamorata di quel medico che poi si è rilevato inesistente. Prima di scoprire che non c’era nessun chirurgo che le scriveva da Kabul, la 63enne gli ha versato diversi soldi, in più bonifici, per un totale di 35mila euro. Aveva creduto alla richiesta di aiuto fatta dal finto dottore che le scriveva “sono malato, non riesco a rientrare in Italia”.

Pagato il denaro lui ha smesso di scriverle e solo allora la vittima ha capito il raggiro e si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia. I militari, fatta una ricerca sul conto corrente in cui il denaro era finito, sono risaliti a due nigeriani, un uomo tuttora irreperibile e una donna di 48 anni residente ad Ancona. La 48enne è finita a processo davanti al giudice Carlo Cimini per truffa aggravata in concorso. E’ difesa dall’avvocato Nicola Cagia. I primi testimoni verranno sentiti il 7 luglio. Stando alla denuncia, la vittima, una piemontese rimasta vedova, aveva conosciuto su Facebook un uomo agli inizi di giugno 2021. Tra loro era nata una simpatia immediata perché lui le aveva detto di avere la sua stessa età, di essere un medico chirurgo ortopedico che lavorava a Kabul per l’Onu e che era originario di Londra ma viveva a Roma. In quel periodo era in Afganistan con contratto a scadenza e attendeva un medico sostituto per rientrare in Italia. Dopo alcuni messaggi si erano scambiati i numeri di cellulare e la conversazione tra loro è continuata sempre per iscritto. Mai una telefonata e tanto meno una videochiamata perché il finto medico sosteneva che a Kabul non si potevano fare.

Il 17 giugno 2021 le ha chiesto i primi soldi, un bonifico di 2.450 euro, per far arrivare un pacco della sua famiglia, contenente beni preziosi e denaro, da una compagnia di sicurezza di Londra. Senza quella scatola lui non poteva lasciare Kabul. Dopo pochi giorni ha chiesto 8.400 euro perché servivano ad avere un documento antiterrorismo per far proseguire il viaggio ai diplomatici della compagnia londinese che erano stati arrestati perché ne erano privi. Beneficiaria dei bonifici era stata indicata una donna, l’imputata. Il 25 giugno 2021 le ha chiesto altri 24mila euro in prestito per ritirare la scatola che era stata fermata in dogana. Prima le aveva mandato una foto da un letto di ospedale dicendole “sono malato” e con la promessa che il denaro le sarebbe stato restituito. La 63enne ha fatto il bonifico, questa volta intestato ad un uomo, l’irreperibile. Denaro che non ha più rivisto.