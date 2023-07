L’innamorato "pazzo" di Sara imbratta (quasi) tutta Ancona

Ancona, 22 luglio 2023 – Sicuramente Sara le avrà lette quelle scritte. Anche perché è impossibile non vederle. E magari, chissà, si sarà pure vergognata di trovare il suo nome ovunque. O al contrario potrebbe averle fatto piacere che il suo amato (o amata) le abbia dedicato praticamente mezza Ancona, imbrattando la città dal centro alla periferia.

Le scritte del vandalo innamorato di Sara: tappezzata la città

È caccia al teppista scatenato che ha rovinato i nuovissimi portici degli Archi, imbrattando tutta la zona del Passetto, compresi alcuni palazzi appena tinteggiati al viale della Vittoria.

La scritta "Sara ti amo" è comparsa persino in zona Piano e precisamente in corso Carlo Alberto. L’amara scoperta sarebbe stata fatta al Passetto: qui, il teppistello potrebbe aver agito di notte e magari potrebbe essere pure passato sotto la telecamera del belvedere Virna Lisi.

Una spycam che – per intenderci – inquadra una parte della pineta e un angolo del Monumento ai Caduti. Sulla terrazza più bella di Ancona, la scritta blu dedicata alla ragazza più famosa del momento, Sara, è comparsa persino sopra i pannelli di legno che delimitano il cantiere della scalinata.

Poi, il writer innamorato, che non si è firmato, potrebbe aver proseguito per il viale della Vittoria, scrivendo sul muro di uno dei palazzi più centrali di Ancona. Si tratta di quello che si trova di fianco al distributore di benzina del viale. Le frasi – tutte effettuate (presumibilmente) con uno spray o una bomboletta blu – riportano il nome di "Sara" e un "ti amo", scritto a caratteri cubitali. Sono state colpite persino le pensiline dei bus, tanto che da via Marconi – tra ilarità e critiche – Silvia Mondaini, di Bobeche, ha scritto su Facebook un post che conta oltre 100 like: "Cara Sara, non ti conosco, ma mi sento di dirti 2 parole. Amare ed essere amati è meraviglioso, personale e intimo. Il ti amo è bello se sussurrato accarezzando le parole, non urlandole con le maiuscole sui muri della città. Altrimenti, è pura esibizione".