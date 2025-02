Inneggiano alle foibe: "Un gesto inaccettabile"

E’ stata una giornata intensa quella di ieri per commemorare le vittime nella Giornata dedicata al ricordo delle Foibe. Tante le celebrazioni, le deposizioni di corone di alloro ma non sono mancati atti incresciosi, come quello toccato a Filottrano.

Uno striscione a due passi dal centro riporta la scritta "Onore alle Foibe" cancellando la parola martiri con spray rosso su nero e, sotto, il simbolo della falce e martello.

Il tam tam è andato veloce, chiunque passasse, a piedi o in auto, non ha potuto far altro che notarlo e rimanere esterrefatto.

Il vicesindaco Ivana Ballante afferma: "Lo sfregio alla Foiba di Bassovizza e gli atti quotidiani di negazionismo sono purtroppo, ancora oggi, inaccettabili esempi di ignoranza e di offesa ai Martiri delle Foibe e alla storia. Anche nella nostra Filottrano, purtroppo, sono apparse ripugnati scritte e simboli ideologici proprio nel Giorno del Ricordo. Un vile gesto, inaccettabile, che uccide ancora una volta chi ha dovuto subire indicibili sofferenze. Personalmente e a nome del circolo di Fdi di Filottrano, esprimo la più ferma condanna per questi vergognosi atti di intolleranza che non possono certo cancellare una delle pagine più crudeli e dolorose della storia. Grazie all’associazione culturale ’Girabub’ che, ogni anno, mantiene vivo il ricordo deponendo una corona nella stele dedicata ai Martiri delle Foibe, nel piazzale loro dedicato. A breve sarà presentato il programma della nostra Amministrazione Comunale per un evento previsto per domenica".

Rabbia anche da parte del sindaco Luca Paolorossi che afferma: "Il Giorno del Ricordo è una solennità civile istituita dalla Repubblica Italiana con la legge 92 del 30 marzo 2004. Questa ricorrenza è dedicata a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra. Siete sempre gli stessi non vi smentite mai e ricordate che io non faccio come voi, non mi nascondo dietro ad un simbolo di un partito. Io per dirvi ciò che penso ci metto la faccia come sempre".

La comunità filottranese sui social denuncia: "E pensare che quelle persone sono morte per un’Italia migliore. Da denunciare a prescindere dall’ideologia che ci appartiene". Potrebbero essere presi provvedimenti qualora vengano individuati gli autori dello sfregio che tanto sta facendo indignare la città. Non sarebbero stati registrati episodi simili ieri. L’indignazione nel giro di poco è corsa da una parte all’altra delle città della Valmusone, partecipi.

Silvia Santini