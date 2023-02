"Innovazione e scambio di idee: un’opportunità data ai ragazzi"

E’ tra i sostenitori più recenti di ‘Cronisti in classe’, ma il suo ‘appoggio’ al progetto del Resto del Carlino dedicato alle scuole è convinto.

Parliamo della Ce.Di Marche, azienda che gestisce numerosi supermercati sparsi in tutto il territorio (vedi la catena Sì con te), e che punta in modo particolare alla fidelizzazione dei clienti, attraverso varie modalità. Non sorprende, quindi, che il suo Direttore Vendite & Marketing, Sauro Sasso, dà in generale un giudizio estremamente positivo sulle iniziative che potremmo definire ‘extra’ all’interno dellee scuole.

"Negli ultimi anni purtroppo le statistiche rilevano sempre più analfabeti funzionali, anche tra gli adulti. Gli strumenti tecnologici hanno ristretto il numero delle parole usate. Il potenziale danno è enorme: senza lettura, comprensione ed ‘ascolto’ non ci può essere dialogo, scambio di idee ed innovazione. Avremo persone e ‘professionalità’ meno competitive, rallentate rispetto ad altre realtà che corrono a maggior velocità verso un progresso culturale, tecnologico e scientifico".

Considerazioni quanto mai attuali in un mondo globalizzato dove la concorrenza è spietata, e a fare la differenza è proprio il livello di conoscenze che ognuno porta con sé, e non solo a livello strettamente tecnico.

Conta anche una formazione umanistica che faccia da base alle competenze specifiche che ognuno si forma andando a scuola, all’università e partecipando a corsi di formazione e aggiornamento.

Non per niente se fosse lui a partecipare, il dottor Sasso partirebbe "dall’attualità e dall’economia, per poi collegare quello che accade anche con la storia, l’educazione civica e anche la società".

La Ce.Di Marche punta anche a creare un "consumatore consapevole", attento alla qualità. "Per decenni i consumatori hanno fatto scelte di acquisto dettate dall’abitudine, dall’esperienza o dai condizionamenti sociali, senza pensare a come le scelte di tutti possano condizionare la salute, l’ambiente e il pianeta. Negli ultimi anni, invece, i consumatori sono più preparati e sensibili, più consapevoli dei propri diritti. Le loro scelte non si basano più solo sul prezzo o su aspetti emozionali, ma anche su motivazioni etiche: si guarda alla condotta dei produttori e delle catene distributive. C’è più interesse per i prodotti equo-solidali e quelli a chilometro zero, e per i produttori del territorio".