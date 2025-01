Innovazione per la filiera del vino. Bando per una nuova produzione

Scadrà il 27 il bando "Terra & tech: innovazione per la filiera del vino", presente sul sito della Fondazione Carifac e rivolto a tutte le imprese, italiane ed estere, che stanno sviluppando soluzioni e tecnologie innovative in grado di contribuire all’evoluzione del settore vitivinicolo. L’obiettivo del bando è di accelerare il processo di transizione verso nuovi modi di coltivare, produrre e vendere in modo sostenibile.

Il lancio di una nuova call for startup, è stata fatta da Filiera Futura e I3P, l’Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. L’iniziativa rientra nell’ambito di "Terra & tech" appunto, il programma di open innovation per la viticoltura italiana avviato nel 2023 da Filiera Futura in collaborazione con I3P per coinvolgere i produttori di vino e le startup innovative nell’individuare, selezionare e testare sul campo i migliori progetti tecnologici da mettere al servizio delle vigne di tutta Italia.

Il programma è stato presentato con un evento pubblico a Milano e con una serie di workshop tenuti nel corso del 2024 in Piemonte, Veneto, Toscana, Marche e Sicilia a cui hanno partecipato oltre 140 produttori, professionisti e ricercatori del comparto vitivinicolo. Gli incontri sono stati realizzati da Fondazione Carifac, Fondazione Crc, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e Fondazione Con il sud.