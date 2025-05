Il "progetto per la produzione di idrogeno ed energia rinnovabile a Falconara", parole dell’amministratore delegato di Renco Giovanni Rubini, "segna il nostro impegno nella transizione energetica e nell’innovazione sostenibile". Le ha pronunciate nei giorni scorsi, nella sede di Pesaro, alla presentazione del bilancio 2024. Come noto, l’azienda realizzerà l’impianto per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno verde nell’area dell’ex Montedison. E quel progetto è stato citato al pari di altri investimenti recentemente avviati, "come la riqualificazione urbana a Cortina d’Ampezzo, che trasformerà l’ex stazione ferroviaria in una nuova piazza urbana che coniuga modernità e tradizione" e "il progetto per la costruzione ad Atene, per il cliente Microsoft, di un data center in JV con l’impresa greca Terna Renco è leader della JV". Per Rubini, "questi progetti, inseriti in un portafoglio ordini di oltre 3 miliardi, rappresentano una parte fondamentale della strategia di crescita e diversificazione di Renco Group spa, che oltre a concentrarsi su progetti green, investe su attività che producono ricavi ricorrenti". Quanto ai prossimi anni, il presidente di Renco Giovanni Gasparini ha ricordato che il Gruppo, nei prossimi due o tre anni, "prevede di investire oltre 84 milioni di euro in progetti strategici in Italia, somma che si aggiunge ai 20 milioni di euro già investiti nel periodo recente, contribuendo allo sviluppo sostenibile, all’innovazione e alla crescita delle infrastrutture nel nostro Paese".