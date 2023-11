Inps istituisce uno sportello rosa contro le violenze

In occasione della "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne", l’Istituto realizzerà su tutto il territorio nazionale delle iniziative di sostegno e di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne, promosse anche dal Comitato Unico di Garanzia dell’Istituto (CUG). A tale scopo, ieri le sedi Inps hanno riservato uno sportello rosa presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, con un servizio di informazioni di primo livello – attivo dalle ore 10 alle 12 - rivolto alle donne che necessitano di informazioni su prestazioni e percorsi di protezione.

Saranno anche distribuiti i seguenti materiali: l’elenco dei Centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale, il Numero Verde 1522 promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la "Guida in 7 passi per donne vittime di violenza", uno strumento realizzato dall’Inps con l’obiettivo di far conoscere le tutele e i servizi che l’Istituto può offrire alle donne vittime di stalking, violenza e altri abusi.

Inoltre, verrà esposta simbolicamente la locandina Posto occupato per riservare idealmente il posto che avrebbe potuto occupare una delle numerose vittime. Infine, nelle giornate del 24 e 25 novembre, si illumineranno di rosso tutte le strutture dell’Istituto, per dire no alla violenza di genere.