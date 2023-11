Inquinamento acustico, Castelferretti si ribella

"Inquinamento acustico, gli abitanti di Castelferretti sono allo stremo: la criticità più grande alla scuola materna L’Aquilone. Ora chiediamo interventi non più procrastinabili".

La voce di uno interpreta bene il sentimento di tutti gli altri. Così, 31 residenti della popolosa frazione hanno sottoscritto una richiesta di intervento di risanamento acustico, inviando una pec alla Prefettura di Ancona e al responsabile Anas della struttura territoriale Marche.

"Da molti anni subiamo un forte impatto in termini di rumori – dicono al Carlino – per la presenza di infrastrutture ferroviarie, come la linea Roma-Ancona, quella aeroportuale, nonché quelle stradali (autostrada, urbane e a scorrimento veloce) con volumi di traffico sostenuti durante tutte le ore del giorno".

Il problema principale è "rappresentato proprio dalle infrastrutture stradali, nello specifico la Strada Statale 76: essa infatti costeggia la frazione per tutta la sua lunghezza e produce un notevole impatto acustico – continuano –. In alcune aree della frazione l’impatto acustico è maggiore, per via delle accelerazioni dei veicoli che si immettono nella Ss76 o e delle frenate per uscire dalla stessa, per chi deve raggiungere l’autostrada".

Tra le zone più in sofferenza, quella della "scuola materna L’Aquilone, che dista pochi metri dalla Ss76, fino ad arrivare al tratto del fosso Cannetacci".

Un tema già emerso in passato, sicché il giardino scolastico confina con la strada. "La situazione in questa zona è diventata insostenibile – aggiungono i castelfrettesi -, se consideriamo che nella stagione estiva, quando si tengono le finestre aperte, soprattutto la notte quando si ha la necessità di dormire, la situazione appare ancor più disturbante".

Dunque le missive alle autorità preposte, senza trascurare un dettaglio: "Facciamo anche notare – concludono -, che esiste un Piano di risanamento acustico del Comune di Falconara Marittima, redatto a dicembre 2008, dove esiste una mappatura acustica del territorio comunale, da parte del Dipartimento di Energetica dell’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con i tecnici comunali. A pagina 17 si parla di eliminare nel prossimo triennio (2008–2011) le situazioni di superamento dei limiti di attenzione. Siamo arrivati al 2023 ma ancora niente".

Quali sono le aree dei superamenti? Pagina 23 dello stesso Piano, dove fu valutato "un notevole impatto acustico sul territorio, con situazioni di superamento dei limiti accertate nel caso della Ss76 per il tratto prospiciente la scuola materna L’Aquilone di Castelferretti". Le soluzioni? L’indicazione di installare barriere fonoassorbenti.

Giacomo Giampieri