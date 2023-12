Inquinamento al porto: "Allarme biossido d’azoto"

Allarme biossido d’azoto: le rilevazioni tecniche messe in campo dalle associazioni ambientaliste anconetane hanno evidenziato sforamenti preoccupanti dei limiti di guardia, specie nell’area antistante il porto di Ancona. Il monitoraggio ha riguardato il periodo che va dal 28 giugno al 7 agosto 2023 e adesso i dati sono stati resi disponibili e sono preoccupanti. In quelle sei settimane i campionatori di via XXIX Settembre hanno registrato un tasso mensile di 35,04 di NO2, ben al di sopra dei limiti imposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che a livello giornaliero è di 25 unità. Dati preoccupanti anche alla ex stazione ferroviaria Ancona Marittima e alla banchina Nazario Sauro (zona capitaneria di porto); leggermente meglio in zona Arco di Traiano e problemi minimi al parco della Cittadella dove è attiva l’unica stazione di rilevazione di fondo delle polveri sottili del capoluogo. Ancona è stata al centro di una rete nazionale che ha visto i volontari delle associazioni ambientaliste di tutta Italia effettuare i campionamenti in altre città portuali di assoluto rilievo: Villa san Giovanni, Napoli, Livorno, La Spezia, Genova, Savona, Chioggia e appunto Ancona. Città con porti all’interno dei centri abitati dove le navi sostano per ore con i motori accesi a poche decine di metri dalle finestre dei palazzi. "È necessario prendere delle contromisure immediate, a partire dal porto – attacca il leader di Italia Nostra nel capoluogo Maurizio Sebastiani – Italia Nostra, No Fumi e le altre associazioni ambientaliste stanno conducendo da alcuni anni una dura battaglia pubblica contro il progetto dell’Autorità Portuale di realizzare un home port della Msc sul Molo Clementino dove Traiano partì per la conquista della Dacia e dove, 1600 anni dopo, Vanvitelli realizzò il suo porto. La nuova amministrazione comunale è contraria, a differenza di quella precedente, e dopo un primo parere sfavorevole della sottocommissione VIA VAS, si attende il parere definitivo. Lo studio PIA ha dimostrato come in Ancona vi siano 110 morti in più di quelle attese, causa l’inquinamento atmosferico dovuto anche alle navi".

Amministrazione comunale che però è al centro di una serie di contraddizioni. Da una parte l’impossibilità di arrestare un processo già avviato per la banchina Grandi Navi al Molo Clementino, entrato nel Dpss senza pareri vincolanti contrari, dall’altra gli scricchiolii sul PIA 2 coordinato dal professor Bonifazi: il finanziamento più ricco, 330mila euro, garantito dalla Regione non è ancora confermato in sede di bilancio. In caso negativo, con solo 200mila euro in tre anni dal Comune l’applicazione del piano contro l’inquinamento di Ancona sarebbe a forte rischio.