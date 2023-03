Inquinamento ambientale: ammesse le parti civili

Inquinamento ambientale, tutte ammesse le parti civili per il primo processo a carico della Raffineria Api. La giudice Paola Moscaroli ha respinto ieri la richiesta della difesa degli imputati che chiedeva l’estromissione per alcuni.

Entrano nel procedimento una cinquantina di cittadini residenti a Falconara, le associazioni ambientaliste Ondaverde, Cittadinanza Attiva, Wwf, Italia Nostra e anche il Comune di Falconara.

Tutte parti che si sentono danneggiate. E’ stata autorizzata anche la citazione della responsabilità civile della società Api Raffineria di Ancona che, in caso di condanna, risponderà in solido, per i risarcimenti, al pari degli imputati. Gli avvocati Monia Mancini e Francesca Petruzzo, che rappresentano cittadini e le associazioni Ondaverde e Cittadinanza Attiva, hanno espresso disappunto perché "non è pervenuta alcuna richiesta di costituzione di parte civile da parte del ministero dell’Ambiente e della Regione Marche".

Al processo si è arrivati dopo i numerosi esposti dei residenti contro i cattivi odori avvertiti dal 2013 al 2018. Si cercherà di capire se le emissioni sentite erano inquinanti e pericolose per la salute.

Imputati l’amministratore delegato Giancarlo Cogliati, 66 anni, milanese, e il responsabile dell’ufficio ambiente e sicurezza Giovanni Bartolini, 46 anni, ascolano, entrambi di Api Raffineria di Ancona Spa.

Il pm Paolo Gubinelli aveva chiesto il rinvio a giudizio a maggio 2019 tirando in ballo anche la società sui cattivi odori avvertiti in quegli anni.

Oltre al reato di inquinamento ambientale colposo si procede per getto pericoloso di cose, la mancata applicazione del piano interno di sicurezza ed emergenza e la violazione delle prescrizioni in materia ambientale stabilite dal ministero. Prossima udienza il 22 giugno.

