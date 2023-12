Inquinamento ambientale, assolto Enrico Cesaroni

Inquinamento ambientale e lavori in difformità di autorizzazione su beni paesaggistici, assolto l’ex consigliere regionale di Forza Italia e imprenditore Enrico Cesaroni. "Secondo l’accusa – spiega l’avvocato Moreno Misiti - tramite alcuni operai dell’azienda agricola ‘Cesaroni Giuseppe di Mosconi Maria’, Cesaroni procedeva al taglio indiscriminato dell’intera vegetazione ripariale presente lungo il corso d’acqua ‘Fosso di San Fortunato’, per oltre 750 metri lineari, asportando un quantitativo di oltre mille quintali di legna, per un totale di 237 piante tagliate e un valore di oltre 12mila euro e abbattendo anche specie protette. Cesaroni avrebbe commesso il fatto in modo totalmente difforme rispetto all’incarico conferito all’azienda agricola dal Consorzio di bonifica delle Marche e cagionando una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile di porzioni significative di suolo, di un ecosistema e della biodiversità, su un’area naturale protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale". All’udienza di ieri il giudice monocratico del Tribunale penale di Ancona Paola Moscaroli ha assolto Cesaroni da tutti i reati "perché il fatto non sussiste" spiega ancora Misiti.