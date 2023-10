Inquinamento, c’è lo stop a due scuole. Savoia e Tombari: ora è tutto da rifare

Incompatibilità ambientali, no al trasferimento temporaneo degli studenti del liceo scientifico Savoia-Benincasa nella ex sede di via Vecchini mentre il nuovo plesso delle elementari Tombari rischia di saltare. I vincoli del Pia, il Piano contro l’inquinamento della città stilato e coordinato dal professor Floriano Bonifazi) sulla salute degli alunni stanno convincendo la giunta a cambiare le carte in tavola. Andiamo con ordine. È stato lo stesso Bonifazi a sconsigliare la giunta Silvetti sull’opportunità di rendere di nuovo attivo il plesso scolastico di via Vecchini: "L’ex scientifico si trova nel cuore del traffico urbano, accerchiato sui quattro lati – spiega Bonifazi – la concentrazione di fattori inquinanti sarebbe troppo rischiosa. I parametri in materia impongono di realizzare scuole oltre i 500 metri da fonti emissive d’inquinamento, qui siamo a meno di 20 metri. Se si tratta di una collocazione davvero temporanea, di poche settimane o mesi, se ne può discutere, ma se stiamo parlando di due anni diventa davvero troppo rischioso per la salute dei ragazzi".

Il trasferimento, annunciato più volte in passato dall’amministrazione comunale di concerto con la Provincia, si rende necessario per consentire la demolizione del plesso di via Marini e la ricostruzione ex novo dell’edificio scolastico. L’iter del trasferimento è stato avviato dalla vecchia amministrazione e portato avanti da quella in carica, ma alla luce degli appunti del professor Bonifazi lo spostamento dovrebbe saltare. Difficile trovare un’altra soluzione a questo punto.

Come sarà difficile delocalizzare un progetto già ‘chiavi in mano’ come quello delle Tombari, fino ad oggi ospitate in un condominio delle Palombare. La giunta Mancinelli a inizio 2023 ha presentato il progetto di un nuovo plesso in grado di ospitare sia le classi elementari che un nuovo asilo, sempre nella zona delle Palombare. Ora arriva lo stop alla procedura a causa della presenza a una distanza non idonea della ciminiera di Anconambiente: "Siamo a 494 metri dalla scuola, troppo pericoloso – aggiunge Bonifazi – A questo dobbiamo aggiungere la presenza di traffico, certo non in maniera eccessiva, e l’eliminazione di parte del verde, elemento invece fondamentale per la mitigazione dell’inquinamento. Questi tre fattori mescolati assieme rendono impossibile costruire una scuola in quella zona". La giunta dovrà ore trovare una soluzione alternativa.

p.cu.