Inquinamento, se eletti che farete?

Inquinamento: quante centraline di monitoraggio sarebbero necessarie in città e dove le posizionereste?

I temi ambientali stanno sempre di più diventando centrali all’interno del dibattito politico. I sei candidati che si sfidano per la poltrona di sindaco si sono già espressi su alcuni temi, confrontandosi e mostrando alcune differenze sostanziali. Sullo sfondo resta il Pia, il piano contro l’inquinamento del capoluogo ideato e coordinato dal professor Floriano Bonifazi e sostenuto da fondi garantiti da Regione, Comune e Autorità portuale. Un programma che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, fissare una serie di interventi per migliorare la qualità dei parametri delle emissioni in città e, con particolare attenzione, nell’area portuale. Studi in ambito sanitario per capire l’impatto delle malattie respiratorie e oncologiche nella popolazione, l’analisi del Verde, ossia delle piante e eventuale sostituzione con alberi non allergizzanti, la comunicazione dei dati e le informazioni. E soprattutto i monitoraggi dell’aria e i risultati sulla sua salubrità o meno. Anni fa in città erano operative diverse centraline dell’Arpam, l’agenzia regionale per l’ambiente. Se ne ricordano due in particolare: in via Conca a Torrette, all’angolo con via Esino, e in via Bocconi. Quelle due centraline sono state oscurate e le istituzioni hanno deciso di attivarne una cosiddetta ‘di fondo’ alla sommità dell’area verde più grande di Ancona, ossia il Parco della Cittadella. Al tempo stesso dovrebbe essere attiva una seconda stazione di monitoraggio delle polveri sottili detta ‘di traffico’ mobile, ma prettamente posizionata alla Palombella. Non è chiaro se sia tuttora attiva. Dei misuratori di inquinamento denominati ‘acchiappa polveri’, una ventina, non si sa più nulla. Secondo alcuni dati epidemiologici diffusi a seguito del Pia parlano di un pericoloso aumento dei casi di patologie correlate all’inquinamento e anche di decessi. L’area di osservazione è quella centrale attigua al porto.