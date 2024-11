Metalli pesanti e altri inquinanti nel fosso: denunciata imprenditrice ora rischia fino a 4 anni di reclusione e 70mila euro di multe. A scoprire l’inquinamento i carabinieri forestali del Nucleo di Fabriano in collaborazione con i tecnici dell’Arpam di Ancona i quali son intervenuti su uno scarico di acque reflue industriali che ha inquinato il fosso demaniale "Serramaggio" a Marischio. Prelevate le acque del torrente, le analisi Arpam hanno confermato valori sensibilmente superiori ai limiti tabellari previsti dal codice dell’ambiente per i parametri di metalli pesanti, Cod e solidi sospesi, tali da generare un deterioramento significativo dello stato delle acque del fosso. Le indagini dei forestali di Fabriano hanno consentito di accertare la provenienza dell’inquinamento: le acque reflue scaricate da un’impresa di imballaggi a seguito di un malfunzionamento del galleggiante della pompa sommersa di una vasca di decantazione in uso all’impresa. Scarico avvenuto in occasione della pulizia dei vasconi di accumulo per la manutenzione periodica. Era accaduto già il 16 agosto 2021 quando erano intervenuti i forestali di Arcevia. Di qui la denuncia all’imprenditrice che dovrà rispondere di inquinamento ambientale colposo.