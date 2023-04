Inrca e prevenzione, open week dedicato alle donne

In occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna l’Inrca Irccs, anche quest’anno ha deciso di aderire all’iniziativa (H)Open Week organizzando un calendario di attività nei presidi marchigiani dell’Istituto. Oggi presso l’Auditorium del Presidio Inrca di Fermo, dalle ore 9 alle ore 10 il dottor Scendoni, dell’Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale, terrà un incontro introduttivo sul tema delle malattie reumatiche al femminile. Sarà poi possibile avere consulti gratuiti fino alle ore 14.00 presso l’Ambulatorio di Reumatologia. Per i consulti è necessaria la prenotazione, inviando una email a [email protected] o telefonando al n. 071-8003331

Sabato presso l’Auditorium del Presidio Inrca di Ancona, alle ore 10 si parlerà invece del problema relativo all’incontinenza urinaria ed alla possibilità di riabilitazione del pavimento pelvico. Interverranno il dottor Redi Claudini, urologo e la dottoressa F. D’ambrosio fisiatra. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, voluta fortemente dal direttore generale dell’Inrca, Maria Capalbo, rimarca l’attenzione verso la salute della donna e ricorda quanto sia fondamentale occuparsi della salute in rosa come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente.