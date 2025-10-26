Inrca, eterno cantiere. Anac contro la gestione: "Costi e tempi triplicati". Ultimatum alla Regione

Avete presente la tela di Penelope? Si tesse di giorno, si disfa di notte, e non si finisce mai. L’ospedale Inrca (Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani) di Camerano, che doveva essere il fiore all’occhiello della sanità marchigiana, è diventata una tela infinita, cucita e scucita per oltre un decennio, con costi triplicati e tempi quadruplicati. Lo certifica nero su bianco l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), nella delibera n. 407 del 15 ottobre 2025, un documento che fa a pezzi la gestione dell’opera e parla di frazionamento e uso improprio delle varianti.

Il progetto nasce nel 2012, sotto la giunta Spacca, con un importo di 44 milioni di euro e un cronoprogramma di 870 giorni. Nel 2025, con la giunta Acquaroli, siamo a 134,6 milioni di euro (+206%) e oltre 3mila giorni di lavori. "I tempi di realizzazione dell’opera, originariamente stimati in 870 giorni naturali e consecutivi – si legge nella delibera – hanno subito un incremento complessivamente pari a +2.175 giorni, ulteriori e aggiuntivi rispetto al cronoprogramma iniziale, portando la durata complessiva dei lavori a 3.045 giorni". La consegna è rinviata ad ottobre 2027, salvo nuovi colpi di scena. "Non è noto se con la proposta di variante n. 9, attualmente ancora in corso di elaborazione, verranno concesse ulteriori proroghe".

In mezzo, 9 perizie di variante (7 approvate e 2 in corso), una sequenza di modifiche che ha trasformato un ospedale in costruzione in un cantiere perpetuo. Per l’Anac, le cause non sono eventi imprevedibili o emergenze tecniche, ma scelte politiche e amministrative: la Regione ha giustificato molte varianti richiamando proprie delibere di Giunta con cui ha rimodulato standard sanitari e funzioni interne. Ma quelle delibere, scrive l’Autorità, non costituiscono disposizioni normative o regolamentari sopravvenute e non possono legittimare modifiche contrattuali così profonde. Il risultato è un progetto riscritto 9 volte, lavori frammentati e affidamenti diretti in assenza dei presupposti di imprevedibilità. Alcune lavorazioni di completamento, rileva l’Anac, sono state assegnate senza gara allo stesso appaltatore principale, e questo avrebbe alterato l’equilibrio economico del contratto con buona pace dei principi di concorrenza e trasparenza.

Il progetto originario, osserva l’Anac, risulta stravolto da un processo decisionale frammentato e disorganico. "Moltiplicare le perizie di variante può compromettere la visione unitaria dell’intervento – scrive l’Anac – minando la coerenza complessiva del progetto. Il rischio concreto è quello di alimentare un processo decisionale frammentato e legato a specifiche contingenze, in cui le modifiche vengono affrontate in modo disorganico e parziale, generando ritardi, interferenze tra lavorazioni e discontinuità nell’esecuzione. La parcellizzazione degli interventi può altresì tradursi in una sequenza di adattamenti che, nel loro insieme, finiscono per alterare in modo significativo il progetto originario".

Nel frattempo, sono cambiati i volti e si sono avvicendate le giunte: Spacca ha avviato il progetto, Ceriscioli l’ha rimodulato, Acquaroli l’ha moltiplicato. Ora l’Autorità chiede alla Regione di definire entro 60 giorni le criticità ancora aperte e di garantire una pianificazione finalmente stabile. Una sorta di ultimatum per fermare la tela che continua a disfarsi e dove ogni nodo sciolto ne genera altri tre.