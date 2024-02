Inrca, lavori a tappe forzate. Viabilità: una rivoluzione

L’intero Aspio tra Ancona e Camerano è un cantiere a cielo aperto per il nuovo Inrca-ospedale di rete della zona Sud. Fino 2025, forse inizio 2026 l’inaugurazione, secondo il sindaco cameranese Oriano Mercante.

Intanto il mega cantiere è in pieno fermento: "Siamo felici di poter mettere a disposizione la nostra professionalità e preparazione per la costruzione di un complesso all’avanguardia, studiato per garantire la massima efficienza e fruibilità. Come sempre, ci piace guardare lontano, andando oltre i soli mattoni e progettando un futuro condiviso e stabile", dice la società cooperativa l’Internazionale con sede ad Altamura che si occupa dei lavori.

Il cantiere è avanzato ed "esteso" appunto alla viabilità cosiddetta di adduzione (per cui in totale la Regione ha disposto circa 11 milioni di euro), tanto che il comune di Camerano sta lavorando per i sottoservizi come conferma il primo cittadino che dice: "Tanti i lavori in corso per le rotatorie, le tubature. Stiamo chiedendo anche di sistemare il ponte di fronte al nuovo ospedale che porta in zona Ikea".

E’ in corso di realizzazione anche una rotatoria lungo la Direttissima del Conero finalizzata a snellire il traffico tra Osimo, Camerano e Ancona, un’infrastruttura che migliorerà i collegamenti soprattutto tra il nuovo polo ospedaliero e i comuni limitrofi, in un’area ad alta densità industriale e commerciale. Per realizzarla è stato investito un milione e 300mila euro. In pratica la rotonda agevolerà l’ingresso tra la strada provinciale 2 "Sirolo-Senigallia (la Direttissima appunto) e la strada comunale Sbrozzola che da Osimo scende fino a incrociare la strada Statale 16 Adriatica e termina sulla Direttissima.

"La nuova rotatoria – aveva già spiegato tempo fa l’assessore regionale alla Viabilità Francesco Baldelli - permetterà di mettere in sicurezza l’attuale intersezione stradale oltre a velocizzare il traffico proveniente dalla strada comunale, che ad oggi è costretto a svoltare a destra in direzione sud, lungo la Provinciale". Percorrendo la Sbrozzola si arriva poco distante dall’altra di nuova realizzazione di fronte al centro commerciale Cargopier, facente parte sempre del progetto per l’ospedale, per cui è partita l’asfaltatura e il termine ultimo di cantiere è fissato al 14 marzo. E poi nella rotatoria all’uscita dal casello Ancona sud dell’A14 altri interventi con la strada che porterà ai parcheggi del nuovo Inrca.

Silvia Santini